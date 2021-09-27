ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 17:58
автор: Александр Поволоцкий

Ротенберг сравнил победу сборной России на Играх в Пхенчане с золотом баскетболистов в 1972 году

Олимпийский турнир в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о победе национальной команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Напомним, что наши хоккеисты переиграли в овертайме решающего матча Германию (3:2). Автором победной шайбы стал форвард Кирилл Капризов.

«Мы когда-то подумаем раскрыть все секреты, как это все происходило. Может быть, надо поговорить со сценаристами и сделать даже фильм. Когда мы поехали в Южную Корею, то смотрели фильм «Движение вверх» все вместе и многое использовали в роликах на Олимпиаду оттуда. Если сравнивать обе победы, то много похожего, поскольку мы были близки к тому, чтобы не выиграть», - цитирует ТАСС главу штаба сборной России.

Напомним, что на ОИ-2022 сборная России выступит в группе В. Наша команда встретится со Швейцарией 9 февраля. 11-го числа российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12-го с Чехией.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Ростов" может возглавить наставник "Факела"Российская бригада Сергея Карасёва отсудит матч Лиги чемпионовУмер экс-нападающий "Зенита" Сергей ГерасимецУ мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего бельяСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеКостя Цзю не стал молчать после победы Усика над Джошуа
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика