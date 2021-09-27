Ротенберг сравнил победу сборной России на Играх в Пхенчане с золотом баскетболистов в 1972 году

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о победе национальной команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Напомним, что наши хоккеисты переиграли в овертайме решающего матча Германию (3:2). Автором победной шайбы стал форвард Кирилл Капризов.

«Мы когда-то подумаем раскрыть все секреты, как это все происходило. Может быть, надо поговорить со сценаристами и сделать даже фильм. Когда мы поехали в Южную Корею, то смотрели фильм «Движение вверх» все вместе и многое использовали в роликах на Олимпиаду оттуда. Если сравнивать обе победы, то много похожего, поскольку мы были близки к тому, чтобы не выиграть», - цитирует ТАСС главу штаба сборной России.

Напомним, что на ОИ-2022 сборная России выступит в группе В. Наша команда встретится со Швейцарией 9 февраля. 11-го числа российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12-го с Чехией.