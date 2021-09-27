Гусев попал в заявку «Торонто» на предсезонный матч с «Монреалем»

«Торонто» объявил команды на предстоящий предсезонный матч с «Монреалем».

Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Ливз», в игре примут участие четыре россиянина. Речь идет о Никите Гусеве, Кирилле Семенове, Илье Михееве и Семене Дер-Аргучинцеве.

Матч состоится в ночь на 28 сентября. Начало встречи в 2:00 по московскому времени.

Добавим, что 18 сентября Гусев подписал с »Торонто» пробный контракт. Нападающий находится в статусе свободного агента. Семенов подписал с «листьями» контракт новичка сроком в мае.

Напомним, что 25 сентября «Торонто» обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.