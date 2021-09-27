«Барыс» в овертайме обыграл «Автомобилист»

«Барыс» обыграл «Автомобилист» со счетом 5:4 в овертайме домашнего матча чемпионата КХЛ.

В основное время в составе победителей шайбы забросили Даррен Диц (3-я минута), Егор Петухов (30), Никита Михайлис (44) и Джо Морроу (47). У гостей отличились Данил Романцев (5), Джесси Блэкер (32), Георгий Белоусов (38) и Алексей Макеев (51).

Автором победной шайбы стал швед Якоб Лилья.

Отметим, что «Барыс» набрал десять очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Автомобилист» располагается на пятой строчке. У клуба из Екатеринбурга 13 очков.

В следующем матче »Автомобилист» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Барыс» проведет выездной матч с «Металлургом».