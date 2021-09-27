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27 сентября 19:00
автор: Александр Поволоцкий

«Барыс» в овертайме обыграл «Автомобилист»

«Барыс» обыграл «Автомобилист» со счетом 5:4 в овертайме домашнего матча чемпионата КХЛ.

В основное время в составе победителей шайбы забросили Даррен Диц (3-я минута), Егор Петухов (30), Никита Михайлис (44) и Джо Морроу (47). У гостей отличились Данил Романцев (5), Джесси Блэкер (32), Георгий Белоусов (38) и Алексей Макеев (51).

Автором победной шайбы стал швед Якоб Лилья.

Отметим, что «Барыс» набрал десять очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Автомобилист» располагается на пятой строчке. У клуба из Екатеринбурга 13 очков.

В следующем матче »Автомобилист» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Барыс» проведет выездной матч с «Металлургом».

КХЛ

«Барыс» (Астана) - «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Диц (Волк, Лилья), 2:06 (5х4)

1:1 – Романцев (Бочаров, Кормье), 4:23

2:1 – Петухов (Асетов), 29:42

2:2 – Блэкер (Да Коста), 31:13 (5х4)

2:3 – Белоусов (Макеев, Да Коста), 37:17

3:3 – Михайлис (Валк, Асетов), 43:14

4:3 – Морроу (Валк), 46:40 (5х4)

4:4 – Макеев, 50:46

5:4 – Лилья (Волк, Диц), 64:37 (4х3)

Вратари: Ортио – Галкин.
Броски: 26 – 23.
Штраф: 12 – 6.

источник: «Советский спорт»
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