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27 сентября 21:20
автор: Александр Поволоцкий

«Локомотив» переиграл «Авангард» в первом матче под руководством Никитина (видео)

Железнодорожники прервали серию поражений из трех матчей.

Омский «Авангард» уступил ярославскому «Локомотиву» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев (22-я минута), Павел Красковский (53), Артур Каюмов (55) и Александ Полунин (58). У омского клуба отличился Петер Цегларик (3).

Добавим, что этот матч стал первым для Игоря Никитина в качестве главного тренера железнодорожников.

«Локомотив» набрал десять очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Авангард» располагается на седьмой строчке на Востоке. У омичей также десять очков.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в Подольске с «Витязем», а «Авангард» примет дома «Сочи». Обе встречи пройдут 29 сентября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы:

1:0 – Цегларик (Толчинский, Найт), 2:54 (5х4)

1:1 – Алексеев (Марченко), 21:55

1:2 – Красковский (Полунин), 53:27

1:3 – Каюмов (Паскуале, Марченко), 54:34 (5х4)

1:4 – Полунин (Буше), 57:56 (ПВ)

Вратари: Демченко – Паскуале.
Броски: 13 – 36.
Штраф: 10 – 4.

источник: «Советский спорт»
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