«Локомотив» переиграл «Авангард» в первом матче под руководством Никитина (видео)

Омский «Авангард» уступил ярославскому «Локомотиву» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев (22-я минута), Павел Красковский (53), Артур Каюмов (55) и Александ Полунин (58). У омского клуба отличился Петер Цегларик (3).

Добавим, что этот матч стал первым для Игоря Никитина в качестве главного тренера железнодорожников.

«Локомотив» набрал десять очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Авангард» располагается на седьмой строчке на Востоке. У омичей также десять очков.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в Подольске с «Витязем», а «Авангард» примет дома «Сочи». Обе встречи пройдут 29 сентября.