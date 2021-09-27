ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 22:09
автор: Александр Поволоцкий

«Витязь» обыграл СКА в серии буллитов

Подмосковная команда продлила серию без поражений до трех матчей.

Подольский «Витязь» обыграл дома СКА (6:5) в серии буллитов матча чемпионата КХЛ.

В основное время составе хозяев дубль оформил Даниэль Одетт (33-я и 59-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Кирилл Лямин (6), Михаил Смолин (26) и Нико Оямяки (31). У армейцев отличились Йоонас Кемппайнен (14), Антон Бурдасов (41), Линден Вей (46), Владислав Цицюра (55) и Кирилл Марченко (60).

Решающий буллит в активе Микса Индрашиса.

Таким образом, «Витязь» набрал 12 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Клуб из Санкт-Петербурга располагается на третьей строчке. У СКА 15 очков.

29 сентября «Витязь» примет дома «Локомотив». СКА в этот же день сыграет на своем льду с «Трактором».

КХЛ

«Витязь» (Подольск) - СКА (Санкт-Петербург) – 6:5 (1:1, 3:0, 1:4, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Лямин (Аалтонен, Одетт)

1:1 – Кемппайнен (Ожиганов, Бурдасов)

2:1 – Смолин (Попов)

3:1 – Ойямяки (Одетт, Аалтонен)

4:1 – Одетт (Аалтонен)

4:2 – Бурдасов (Марченко)

4:3 – Вей (Кемппайнен)

4:4 – Цицюра (Хуснутдинов, Кемппайнен)

5:4 – Одетт

5:5 – Марченко

5:6 – (РБ), 65:00

Вратари: Ежов - Самонов (00:00 - 30:07), Аскаров (30:07 - 65:00).

Броски: – .

Штраф: – .

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгения Медведева выступит на "Ледниковом периоде" в дуэте с известным тиктокеромКрасный, синий, победный. ЦСКА штурмует высоты российского регбиГол Малиновского помог "Аталанте" сыграть вничью с "Интером"Костя Цзю не стал молчать после победы Усика над ДжошуаСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеУкраинская бегунья о лишении победы из-за размера груди
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика