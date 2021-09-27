«Витязь» обыграл СКА в серии буллитов

Подольский «Витязь» обыграл дома СКА (6:5) в серии буллитов матча чемпионата КХЛ.

В основное время составе хозяев дубль оформил Даниэль Одетт (33-я и 59-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Кирилл Лямин (6), Михаил Смолин (26) и Нико Оямяки (31). У армейцев отличились Йоонас Кемппайнен (14), Антон Бурдасов (41), Линден Вей (46), Владислав Цицюра (55) и Кирилл Марченко (60).

Решающий буллит в активе Микса Индрашиса.

Таким образом, «Витязь» набрал 12 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Клуб из Санкт-Петербурга располагается на третьей строчке. У СКА 15 очков.

29 сентября «Витязь» примет дома «Локомотив». СКА в этот же день сыграет на своем льду с «Трактором».