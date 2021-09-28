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28 сентября 08:25
автор: Владислав Корегин

«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в овертайме, на счету Бучневича заброшенная шайба

Россиянин забил свой первый гол за «Блюз».

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» одержали домашнюю победу над «Даллас Старз» (2:1 ОТ) в предсезонном матче НХЛ.

Отметим, что гости вышли вперед в счете в конце первого периода усилиями Райли Туфте (19-я минута). Во второй двадцатиминутке хозяева смогли отыграться – автором заброшенной шайбы стал российский форвард Павел Бучневич (40), забивший свой дебютный гол за команду с момента своего перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс».

В овертайме победу «Блюз» принес точный бросок Сэма Анаса (62).

30 сентября «Сент-Луис» сыграет в гостях против «Коламбуса», а «Даллас» в тот же день на своем поле примет «Флориду».

источник: «Советский спорт»
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