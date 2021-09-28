«Коламбус» в гостях победил «Питтсбург» благодаря шайбе Чинахова

Предсезонный матч НХЛ «Питтсбург Пингвигз» – «Коламбус Блю Джекетс» завершился победой гостевой команды со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Егор Чинахов (17-я минута), Адам Боквист (45) и Эмиль Бемстрем (58). Отметим, что российский форвард отыграл 13 минут 22 секунды – его коэффициент полезности составил «+1».

Добавим, что следующим соперником обеих команд в рамках предсезонки станет «Баффало» – «Коламбус» проведет матч против «Сейбрз» завтра, 29 сентября, а «Питтсбург» отправится в гости к подопечным Дона Гранато 2 октября.