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28 сентября 08:53
автор: Владислав Корегин

Сборная Китая может пропустить Олимпиаду-2022

ОИ состоятся в следующем году в Пекине с 4 по 20 февраля.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил о возможном снятии мужской сборной Китая с участия в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Отмечается, что сборная Норвегии может стать потенциальном заменой китайской команде на предстоящих соревнованиях.

– Вопрос об участии сборной Китая на ОИ-2022 действительно актуален. IIHF примет соответствующее решение после итогов контрольных матчей. Нет никакого смысла в том, чтобы смотреть на поражения команды со счетом 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни всему хоккею, – цитирует Тардифа AFP.

Добавим, что сборная Китая занимает 32-е место в мировом рейтинге. На Олимпиаде команда должна сыграть в группе А с Германией, Канадой и США.

источник: AFP
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