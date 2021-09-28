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Жамнов назначен на пост главного тренера сборной России
28 сентября 11:06
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФХР

Жамнов назначен на пост главного тренера сборной России

Валерий Брагин и Олег Знарок войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил о том, что во время встречи экспертного совета было рекомендовано назначить Алексея Жамнова на пост главного тренера национальной команды.

Отмечается, что бывший наставник российской сборной Валерий Брагин, а также Олег Знарок, который должен был возглавить команду вместо Жамнова, войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

– Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов НХЛ, – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Напомним, что ранее 50-летний Жамнов занимал пост генерального менеджера «Витязя» и «Атланта». С 2015 года он стал первым вице-президентом и генеральным менеджером «Спартака». В этом году специалист был назначен на пост руководителя академии столичной команды.

Что касается сборной России, то Жамнов был ассистентом Знарка во время Кубка мира 2016 года, а также Олимпиады-2018.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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