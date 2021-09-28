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28 сентября 11:20
автор: Владислав Корегин

Валерий Каменский: Большинство членов экспертного совета ФХР поддержало кандидатуру Жамнова

Отечественный специалист возглавил сборную России.

Член экспертного совета при Федерации хоккея России Валерий Каменский прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера национальной команды.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, стало известно о том, что 50-летний специалист будет руководить сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине, который состоится с 4 по 20 февраля.

– У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ, – приводит слова Каменского пресс-служба ФХР.

Ранее сообщалось, что российскую сборную должен был возглавить Знарок. В конечном итоге, 58-летний специалист войдет в штаб национальной команды в качестве консультанта.

Добавим, что Жамнов был ассистентом Знарка в сборной России во время Кубка мира 2016 года, а также Олимпиады-2018.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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