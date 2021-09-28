Андрей Назаров: Игроки НХЛ прекрасно знакомы с Жамновым, он авторитетный и уважаемый человек

Известный тренер Андрей Назаров выразил свое мнение по поводу появившейся информации о том, что Алексей Жамнов назначен главным тренером сборной России.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, стало известно, что экспертный совет при Федерации хоккея России рекомендовал 50-летнего специалиста на пост наставника национальной команды. Таким образом, Жамнов будет руководить сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

– Жамнов – опытный тренер. Считаю, что Алексей Юрьевич – достойный кандидат на пост главного тренера сборной России. Жамнов прекрасно знаком со спецификой НХЛ, его знают все российские звезды лиги, он авторитетный и уважаемый человек. Не сомневаюсь, что этот российский специалист справится с возложенной на него ответственностью, – цитирует Назарова «Чемпионат».

Напомним, что ранее 50-летний Жамнов занимал пост генерального менеджера «Витязя» и «Атланта». С 2015 года он стал первым вице-президентом и генеральным менеджером «Спартака». В этом году специалист был назначен на пост руководителя академии столичной команды.

Что касается сборной России, то Жамнов был ассистентом Знарка во время Кубка мира 2016 года, а также Олимпиады-2018.