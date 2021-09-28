ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 сентября 11:39
автор: Владислав Корегин

Андрей Назаров: Игроки НХЛ прекрасно знакомы с Жамновым, он авторитетный и уважаемый человек

Сегодня 50-летний специалист стал главным тренером сборной России.

Известный тренер Андрей Назаров выразил свое мнение по поводу появившейся информации о том, что Алексей Жамнов назначен главным тренером сборной России.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, стало известно, что экспертный совет при Федерации хоккея России рекомендовал 50-летнего специалиста на пост наставника национальной команды. Таким образом, Жамнов будет руководить сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

– Жамнов – опытный тренер. Считаю, что Алексей Юрьевич – достойный кандидат на пост главного тренера сборной России. Жамнов прекрасно знаком со спецификой НХЛ, его знают все российские звезды лиги, он авторитетный и уважаемый человек. Не сомневаюсь, что этот российский специалист справится с возложенной на него ответственностью, – цитирует Назарова «Чемпионат».

Напомним, что ранее 50-летний Жамнов занимал пост генерального менеджера «Витязя» и «Атланта». С 2015 года он стал первым вице-президентом и генеральным менеджером «Спартака». В этом году специалист был назначен на пост руководителя академии столичной команды.

Что касается сборной России, то Жамнов был ассистентом Знарка во время Кубка мира 2016 года, а также Олимпиады-2018.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Xiaomi представила линейку смартфонов Civi с восьмиядерными процессорами Qualcomm Snapdragon 778GСборная России по мини-футболу проиграла в четвертьфинале ЧМЗащитник "Локомотива" Магкеев выбыл на полгодаУкраинская бегунья о лишении победы из-за размера грудиСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеКак Усика встречали на Украине после боя с Джошуа
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика