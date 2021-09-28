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28 сентября 12:17
автор: Владислав Корегин

Стало известно, почему Знарок не возглавил сборную России

Сегодня национальную команду возглавил Алексей Жамнов.

Экс-наставник сборной России Олег Знарок находился в шаге от подписания контракта с национальной командой.

Как сообщает «Матч ТВ», Федерация хоккея России выражала готовность заключить с 58-летним специалистом однолетнее соглашение. При этом организация отправила Знарку соответствующий контракт, на котором тренер оставил свою подпись.

Однако затем руководители, имеющие влияние на ФХР, стали оспаривать возможное назначение Знарка, предложив кандидатуры Игоря Никитина и Сергея Федорова. В конечном итоге, стороны пришли к компромиссу, утвердив Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной. Изначально 50-летний специалист рассматривался в качестве второго тренера команды.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, экспертный совет при Федерации хоккея России рекомендовал Жамнова на пост наставника национальной команды. Тем самым, тренер будет руководить сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В ближайшее время с ним будет подписан контракт.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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