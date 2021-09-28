Песков высказался по поводу назначения Жамнова на пост главного тренера сборной России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что новым главным тренером сборной России стал Алексей Жамнов.

Напомним, что сегодня экспертный совет при Федерации хоккея России рекомендовал 50-летнего специалиста на пост наставника национальной команды. Таким образом, Жамнов будет руководить сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

– Катастрофа или не катастрофа — мы узнаем на Олимпиаде. Конечно, это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем. Хоккей любим главой государства. Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе, – цитирует Пескова «МК-Спорт», ссылаясь на РБК.

Ранее сообщалось, что российскую сборную должен был возглавить Знарок. В конечном итоге, 58-летний специалист войдет в штаб национальной команды в качестве консультанта.

Добавим, что Жамнов был ассистентом Знарка в сборной России во время Кубка мира 2016 года, а также Олимпиады-2018.