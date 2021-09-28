Алексей Жамнов: В сборную России попадут сильнейшие. Заслуг за прошлые победы ни у кого не будет

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал свое назначение на пост наставника национальной команды.

Отметим, что отечественный специалист будет руководить сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.

– Не смущает, что ранее никогда не работал именно главным тренером? Всегда когда-то надо начинать. А тренерский опыт у меня действительно солидный. Я – авторитетный человек для игроков НХЛ, все звезды прекрасно меня знают? Это хорошо, что мы с хоккеистами из НХЛ на одной волне. Я и мой тренерский штаб будем следить за каждым кандидатом, смотреть и изучать, кто и в какой форме находится. В сборную России поедет тот, кто сильнее. Заслуг за прошлые победы в сборной нет, – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Напомним, что ранее 50-летний специалист занимал пост генерального менеджера «Витязя» и «Атланта». С 2015 года он стал первым вице-президентом и генеральным менеджером «Спартака». В этом году Жамнов был назначен на пост руководителя академии столичной команды.

Что касается сборной России, то Жамнов был ассистентом Знарка во время Кубка мира 2016 года, а также Олимпиады-2018.