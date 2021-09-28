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28 сентября 14:36
автор: Владислав Корегин

Алексей Жамнов: В сборную России попадут сильнейшие. Заслуг за прошлые победы ни у кого не будет

Сегодня было объявлено о назначении 50-летнего специалиста на пост главного тренера сборной России.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал свое назначение на пост наставника национальной команды.

Отметим, что отечественный специалист будет руководить сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.

– Не смущает, что ранее никогда не работал именно главным тренером? Всегда когда-то надо начинать. А тренерский опыт у меня действительно солидный. Я – авторитетный человек для игроков НХЛ, все звезды прекрасно меня знают? Это хорошо, что мы с хоккеистами из НХЛ на одной волне. Я и мой тренерский штаб будем следить за каждым кандидатом, смотреть и изучать, кто и в какой форме находится. В сборную России поедет тот, кто сильнее. Заслуг за прошлые победы в сборной нет, – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Напомним, что ранее 50-летний специалист занимал пост генерального менеджера «Витязя» и «Атланта». С 2015 года он стал первым вице-президентом и генеральным менеджером «Спартака». В этом году Жамнов был назначен на пост руководителя академии столичной команды.

Что касается сборной России, то Жамнов был ассистентом Знарка во время Кубка мира 2016 года, а также Олимпиады-2018.

источник: Чемпионат.com
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