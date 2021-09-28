РУСАДА дисквалифицировало бывшего хоккеиста Маркова на 18 месяцев

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бывшего защитника сборной России по хоккею Андрея Маркова на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт организации, дисквалификация защитника будет отсчитываться с 29 июня 2021 года.

Ранее РУСАДА прокомментировало свое решение дисквалифицировать Маркова после завершения его игровой карьеры. В агентстве сообщили, что спортсмену инкриминировалось нарушение правил доступности для тестирования (три пропущенных теста). Также там подчеркнули, что официальное заявление о завершении игровое карьеры было направлено Марковым в только после получения четвертого флажка.

Добавим, что в мае Марков вошел в тренерский штаб Юрия Бабенко в подмосковном «Витязе». В начале июля стало известно, что его место занял Александр Бойков.

Напомним, Марков, завершивший карьеру в 2020 году. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2008 году.