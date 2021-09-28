Мостовой удивлен назначению Жамнова на пост главного тренера сборной России

Экс-хавбек московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею в олимпийский сезон.

«Удивлен данному решению с точки зрения, что фамилия Алексея не фигурировала нигде. Говорили же, что есть список определенных кандидатов. Всегда было 2-3 фамилии. С другой стороны, не удивлен, потому что Алексей входил в тренерский штаб и много лет был помощником того же Знарка» — цитирует «Спорт-Экспресс» бывшего футболиста.

Отметим, что имена помощников Жамнова станут известны после 12 октября.

Добавим, что соревнования хоккеистов на ОИ-2022 в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России сыграет группе В с Чехией, Швейцарией и Данией.