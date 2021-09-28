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28 сентября 17:00
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» подписал пробный контракт с Любимовым

Нападающий имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге.

«Амур» объявил о переходе форварда Романа Любимова.

Как сообщает официальный твиттер хабаровского клуба, с 29-летним хоккеистом подписан пробный контракт. В КХЛ Роман выступал за московские ЦСКА и «Спартак», а также за магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

Напомним, что в сезоне-2016/2017 Любимов выступал в НХЛ за «Филадельфию». Российский нападающий провел 47 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.

В составе сборной России Роман стал бронзовым призером ЧМ-2016.

Добавим, что «Амур» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У хабаровчан пять очков.

источник: ХК «Амур»
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