Алексей Жамнов: Шанс стать главным тренером сборной России дается один раз в жизни

Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал свое назначение на пост наставника национальной команды.

- Люди, присутствующие на этом совещании, проголосовали единодушно. Я получил шанс стать главным тренером сборной России, представлять наш хоккей на международной арене. Можно сказать, такое дается один раз в жизни. И этот шанс надо использовать, - цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Напомним, что во вторник, 28 сентября, экспертный совет при Федерации хоккея России рекомендовал 50-летнего специалиста на пост наставника национальной команды. Таким образом, Жамнов будет руководить сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что российскую сборную должен был возглавить Олег Знарок, но, в конечном итоге, специалист войдет в штаб национальной команды в качестве консультанта.