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«Динамо» одержало девятую победу в сезоне, обыграв «Спартак» (видео)
28 сентября 21:55
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

«Динамо» одержало девятую победу в сезоне, обыграв «Спартак» (видео)

Красно-белые потерпели второе поражение кряду.

Московское «Динамо» обыграло на своем льду «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

В составе «Динамо» дубль оформил Дмитрий Рашевский (40-я и 57-я минуты). Также у бело-голубых голами отметились Вадим Шипачев (33-я минута), Андрей Педан (36), Владислав Ефремов (46) и Станислав Галиев (51). В составе «Спартака» дебютную шайбу в КХЛ забросил канадский нападающий Джейк Виртанен. Он отличился на 35-й минуте, реализовав большинство. Еще один красно-белых гол в активе Дмитрия Вишневского (38, в большинстве).

Таким образом, «Динамо» продолжает лидировать в таблице Западной конференции. У бело-голубых 18 очков. «Спартак» располагается на пятой строчке. В активе красно-белых 12 очков.

30 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Куньлунем». 1 октября «Спартак» примет «Нефтехимик».

Добавим, что в другом матче игрового дня «Куньлунь» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Спартак» – 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

1:0 – Шипачев (Галиев, О'Делл), 32:23 (бол.)
1:1 – Виртанен (Лехтеря, Хеед), 34:43 (бол.)
2:1 – Педан (Галиев, Шипачев), 35:51
2:2 – Вишневский (Лехтеря, Кугрышев), 37:42 (бол.)
3:2 – Рашевский (Шипачев, Миронов), 39:37
4:2 – Ефремов (Чебыкин, Зайцев), 45:44
4:3 – Дроздов (Вишневский, Данск), 49:40
5:3 – Галиев (Шипачев), 50:48
6:3 – Рашевский (Галиев, Шипачев), 56:57

Вратари: Бочаров – Данск.
Броски: 36 – 22.
Штраф: 10 – 6.

источник: «Советский спорт»
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