«Динамо» одержало девятую победу в сезоне, обыграв «Спартак» (видео)

Московское «Динамо» обыграло на своем льду «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

В составе «Динамо» дубль оформил Дмитрий Рашевский (40-я и 57-я минуты). Также у бело-голубых голами отметились Вадим Шипачев (33-я минута), Андрей Педан (36), Владислав Ефремов (46) и Станислав Галиев (51). В составе «Спартака» дебютную шайбу в КХЛ забросил канадский нападающий Джейк Виртанен. Он отличился на 35-й минуте, реализовав большинство. Еще один красно-белых гол в активе Дмитрия Вишневского (38, в большинстве).

Таким образом, «Динамо» продолжает лидировать в таблице Западной конференции. У бело-голубых 18 очков. «Спартак» располагается на пятой строчке. В активе красно-белых 12 очков.

30 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Куньлунем». 1 октября «Спартак» примет «Нефтехимик».

Добавим, что в другом матче игрового дня «Куньлунь» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.