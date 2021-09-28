Алексей Жамнов: Овечкин – живая легенда российского хоккея, конечно, мы на него рассчитываем

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что рассчитывает на нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

– Он уже сказал, что у него последний шанс – выступить на Олимпиаде и завоевать золото. Поэтому я думаю, что эта кандидатура даже не обсуждается. Уже сейчас можно сказать, что он – живая легенда российского хоккея. Главное, чтобы у него все в этом сезоне сложилось как можно лучше. И очень важно, чтобы без травм. А так, конечно, мы на него рассчитываем, – цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Во вторник, 28 сентября, экспертный совет при Федерации хоккея России рекомендовал 50-летнего специалиста на пост наставника национальной команды. Таким образом, Жамнов будет руководить сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Добавим, что 3 сентября руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

Позже Овечкин, комментируя решение НХЛ отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине, сообщил, что для него, возможно, это последний шанс выиграть золото Игр. Наивысшее место, которое капитан «Вашингтона» занимал на Олимпийских играх вместе со сборной России было четвертое (2006 год).