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02 октября 06:40

«Тампа-Бэй» обыграла «Каролину», Кучеров сделал три голевые передачи

Встреча прошла на стадионе «Амали Арена».

В предсезонном матче в рамках подготовки к регулярному сезону НХЛ «Тампа-Бэй» оказалась сильнее «Каролины». Игра завершилась в пользу «Лайтнинг» со счетом 8:5.

В составе хозяев хет-трик на свой записал Габриэль Фортье, дубль оформил Кори Пэрри, а также по одной шайбе забросили Ондржей Палат, Патрик Марун и Брэйден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров провел на льду 18 минут 12 секунд и сделал три результативные передачи. Защитник Михаил Сергачев отыграл 22 минуты 36 секунд, отдал один голевой пас и закончил игру с показателем полезности «+3».

У «Харрикейнз» два гола забил Си Джей Смит, по шайбе записали себе в актив Дерек Степан, Спенсер Смоллмэн и Джордан Мартинук.

источник: «Советский спорт»
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