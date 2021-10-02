«Тампа-Бэй» обыграла «Каролину», Кучеров сделал три голевые передачи

В предсезонном матче в рамках подготовки к регулярному сезону НХЛ «Тампа-Бэй» оказалась сильнее «Каролины». Игра завершилась в пользу «Лайтнинг» со счетом 8:5.

В составе хозяев хет-трик на свой записал Габриэль Фортье, дубль оформил Кори Пэрри, а также по одной шайбе забросили Ондржей Палат, Патрик Марун и Брэйден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров провел на льду 18 минут 12 секунд и сделал три результативные передачи. Защитник Михаил Сергачев отыграл 22 минуты 36 секунд, отдал один голевой пас и закончил игру с показателем полезности «+3».

У «Харрикейнз» два гола забил Си Джей Смит, по шайбе записали себе в актив Дерек Степан, Спенсер Смоллмэн и Джордан Мартинук.