Шайбы Тарасенко, Бучневича и Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Чикаго»

В предсезонном матче в рамках подготовки к новому сезону НХЛ «Сент-Луис» оказался сильнее «Чикаго». Игра завершилась в пользу «Блюз» со счетом 6:3.

В гостей по разу отметились российские форварды - Павел Бучневич, Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. Помимо этого Бучневич и Тарасенко отдали по одной результативной передаче.Также по голу записали на свой счет Натан Тодд, Роберт Томас и Джейк Нейборс. Форвард Алексей Торопченко отыграл 10 минут 44 секунды и сделал голевой пас.

У »Блекхокс» отличились Алекс Дебринкэт, Калеб Джонс и Райан Карпентер. Российский защитник Дмитрий Осипов провел на льду 10 минут 33 секунды, но результативными действиями не отметился.