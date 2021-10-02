«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне, проиграв на выезде «Трактору» (видео)

Хоккеисты «Трактора» со счетом 4:3 одержали победу над «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе челябинской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Бывальцев (9-я минута), Теэму Пулккинен (17), Вячеслав Основин (36) и Кирилл Капустин (40), у омского клуба точными бросками отличились Корбан Найт (27), Алексей Береглазов (29) и Наиль Якупов (48).

После этой победы «Трактор» набрал 20 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард с 12 очками занимает на Востоке шестое место.

В следующем матче регулярного чемпионата челябинская команды 4 сентября дома сыграет против финского «Йокерита», а омский клуб в тот же день в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

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