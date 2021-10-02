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«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне, проиграв на выезде «Трактору» (видео)
02 октября 15:20
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автор фото: ХК «Трактор»

«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне, проиграв на выезде «Трактору» (видео)

Встреча прошла в субботу, 2 октября, на «Арене-Трактор» в Челябинске.

Хоккеисты «Трактора» со счетом 4:3 одержали победу над «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе челябинской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Бывальцев (9-я минута), Теэму Пулккинен (17), Вячеслав Основин (36) и Кирилл Капустин (40), у омского клуба точными бросками отличились Корбан Найт (27), Алексей Береглазов (29) и Наиль Якупов (48).

После этой победы «Трактор» набрал 20 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард с 12 очками занимает на Востоке шестое место.

В следующем матче регулярного чемпионата челябинская команды 4 сентября дома сыграет против финского «Йокерита», а омский клуб в тот же день в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск) – 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Бывальцев (Бэйлен, Пулккинен), 08:48 (бол)
2:0 – Пулккинен (Бэйлен), 16:34 (бол)
2:1 – Найт (Грицюк), 26:31
2:2 – Береглазов (Жарков, Дедунов), 28:50
3:2 – Основин (Фатеев, Шолохов), 35:02
4:2 – Капустин (Яруллин), 39:38
4:3 – Якупов (Толчинский), 47:51

Вратари: Гарипов – Грубец (00:00-16:34), Демченко.
Броски: 22 – 29.
Штраф: 6 – 8.

источник: «Советский спорт»
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