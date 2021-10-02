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02 октября 16:46
автор: Александр Поволоцкий

«Вашингтон» включил двух Овечкиных в состав команды на тренировочный лагерь

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

В составе «Вашингтона» на предсезонный тренировочный лагерь команды оказалось сразу два Овечкина.

Снимок с ростером клуба опубликовал в твиттере журналист Russian Machine Never Breaks Йан Оланд.

Репортер высказал четыре версии, почему в списке оказалось две фамилии россиянина. По одной, пресс–служба «Вашингтона» допустила опечатку. Три других журналист описал так:

«Овечкин пробрался к чьему–то компьютеру и добавил имя своего сына в состав. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан нашел способ обойти законы о детском труде. Овечкин клонировал себя, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки за два сезона».

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