«Вашингтон» включил двух Овечкиных в состав команды на тренировочный лагерь

В составе «Вашингтона» на предсезонный тренировочный лагерь команды оказалось сразу два Овечкина.

Снимок с ростером клуба опубликовал в твиттере журналист Russian Machine Never Breaks Йан Оланд.

Репортер высказал четыре версии, почему в списке оказалось две фамилии россиянина. По одной, пресс–служба «Вашингтона» допустила опечатку. Три других журналист описал так:

«Овечкин пробрался к чьему–то компьютеру и добавил имя своего сына в состав. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан нашел способ обойти законы о детском труде. Овечкин клонировал себя, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки за два сезона».