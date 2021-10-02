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02 октября 17:01
автор: Александр Поволоцкий

Сборные должны предоставить окончательные составы на Олимпиаду в Пекине в начале января

Главным тренером российской команды назначен Алексей Жамнов.

Окончательные составы хоккейных сборных на турнир Олимпиады–2022 должны быть объявлены в начале января.

«Все команды до 15 октября должны представить своих кандидатов. Список должен состоять из 50 человек. Эти хоккеисты должны пройти допинг–тесты. Окончательные составы будут объявлены примерно в начале января, точная дата ещё не определена», – написал в своем твиттере журналист Пьер Лебрюн.

Напомним, что Игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля. В турнире примут участие игроки Национальной хоккейной лиги.

Добавим, что сборная России на групповом этапе сыграет со Швейцарией, Данией и Чехией.

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