Сборные должны предоставить окончательные составы на Олимпиаду в Пекине в начале января

Окончательные составы хоккейных сборных на турнир Олимпиады–2022 должны быть объявлены в начале января.

«Все команды до 15 октября должны представить своих кандидатов. Список должен состоять из 50 человек. Эти хоккеисты должны пройти допинг–тесты. Окончательные составы будут объявлены примерно в начале января, точная дата ещё не определена», – написал в своем твиттере журналист Пьер Лебрюн.

Напомним, что Игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля. В турнире примут участие игроки Национальной хоккейной лиги.

Добавим, что сборная России на групповом этапе сыграет со Швейцарией, Данией и Чехией.