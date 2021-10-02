Десять матчей КХЛ в октябре покажут в США

Более 130 матчей КХЛ покажет в США телеканал ESPN+.

Как сообщает пресс-служба вещателя, американцы увидят все игры плей-офф Кубка Гагарина. ESPN будет транслировать по две игры в неделю. Первой из них стала встреча ЦСКА – «Ак Барс» (1:2).

В октябре запланирован показ десяти игр. Зрители в США увидят следующие матчи: «Ак Барс» – «Салават Юлаев» (3 октября), «Динамо» Москва – ЦСКА (6 октября), «Салават Юлаев» – «Йокерит» (8 октября), «Салават Юлаев» – «Ак Барс» (12 октября), «Йокерит» – СКА (15 октября), «Динамо» Рига – «Металлург» (19 октября), «Ак Барс» – «Авангард» (22 октября), «Авангард» – СКА (25 октября) и «Динамо» Москва - СКА (29 октября).

Ранее КХЛ объявила о подписании контрактов с ESPN+ и Portable.TV.