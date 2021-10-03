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03 октября 22:33
автор: Владислав Корегин

«Металлург»: Второй тест Воробьева на COVID-19 дал отрицательный результат

Первый ПЦР-тест отечественного специалиста на коронавирус оказался положительным.

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что главный тренер команды Илья Воробьева сдал отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что сегодня, 3 октября, в СМИ появилась информация о том, что первый тест 46-летнего специалиста на COVID-19 был положительным.

– Второй тест Воробьева оказался отрицательным, – приводит слова Ласькова ТАСС.

Добавим, что наставник магнитогорцев самоизолировался – по этой причине он не смог руководить командой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:2).

источник: ТАСС
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