«Металлург»: Второй тест Воробьева на COVID-19 дал отрицательный результат

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что главный тренер команды Илья Воробьева сдал отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что сегодня, 3 октября, в СМИ появилась информация о том, что первый тест 46-летнего специалиста на COVID-19 был положительным.

– Второй тест Воробьева оказался отрицательным, – приводит слова Ласькова ТАСС.

Добавим, что наставник магнитогорцев самоизолировался – по этой причине он не смог руководить командой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:2).