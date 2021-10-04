Кросби, Макдэвид и Пьетранджело – первые игроки, получившие вызов в сборную Канады на ОИ-2022

Нападающие Сидни Кросби («Питтсбург») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), а также защитник Алекс Пьетранджело («Сент-Луис») войдут в состав сборной Канады на Олимпиаду-2022, сообщает генеральный менеджер команды Дуг Армстронг.

Отметим, что для 34-летнего Кросби ОИ в Пекине станут третьими в карьере, а для 31-летнего Пьетранджело – вторыми. Что касается Макдэвида, то 24-летний хоккеист впервые для себя примет участие в Олимпиаде.

Напомним, Олимпийские игры 2022 году состоятся с 4 по 20 февраля. В 2018-м победу в турнире одержала сборная России, обыгравшая Германию в финальной встрече (4:3 ОТ).

Ранее сообщалось, что Кросби пропустит старт нового сезона НХЛ из-за операции на запястье.