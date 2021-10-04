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04 октября 08:58
автор: Владислав Корегин

«Аризона» в гостях уступила «Далласу», Любушкин сделал результативную передачу

«Койоты» впервые проиграли в рамках предсезонных матчей нового сезона НХЛ.

Хоккеисты «Даллас Старз» одержали домашнюю победу над «Аризоной Койотис» (6:3) в предсезонном матче НХЛ.

У победившей команды шайбы забросили Томас Харли (12-я минута), Джейми Бенн (19), Тай Делландреа (35), Джо Павелски (45), Тайлер Сегин (56) и Радек Факса (60). Российские форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов не отличились голевыми действиями. Голкипер Антон Худобин провел весь матч на скамейке запасных.

«Койоты» ответили результативными бросками Шейна Гостисбехера (7), Лиэма О'Брайена (21) и Кристиана Фишера (32). Защитник Илья Любушкин стал автором ассиста в эпизоде со второй заброшенной шайбой своей команды. Другой игрок обороны Владислав Провольнев остался без результативных очков. Вратарь Иван Просветов на лед не выходил.

Напомним, что «Даллас» одержал свою первую победу в предсезонных матчах – ранее Старз дважды уступали «Флориде Пантерз» (3:6, 3:4 ОТ), а также проиграли «Сент-Луис Блюз» (1:2 ОТ). В свою очередь, «Аризона» потерпела свое первое поражение при трех победах над «Анахайм Дакс» (4:1, 4:3) и «Лос-Анджелес Кингз» (2:1)

В параллельной игре «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 3:2.

источник: «Советский спорт»
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