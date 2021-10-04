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04 октября 12:52
автор: Владислав Корегин

Стали известны лучшие игроки пятой недели регулярного чемпионата КХЛ

Победители определены в четырех номинациях.

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками пятой недели регулярного чемпионата.

По информации источника, лучшим голкипером был признан Алексей Красиков, выступающий за «Спартак». При нем команда одержала две победы, а сам хоккеист отразил 98,33% по своим воротам при коэффициенте надежности 0,5.

Антон Линдхольм из минского «Динамо» стал лучшим защитником. В трех сыгранных матчах игрок отличился четырьмя результативными передачами.

Лучшим форвардом стал Станислав Галиев («Динамо» Москва). На счету нападающего четыре заброшенных шайбы и три ассиста в четырех играх.

Лучшим новичком недели были признан нападающий минского «Динамо» Александр Суворов – 18-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в трех матчах.

источник: КХЛ
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