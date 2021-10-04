ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 14:46
автор: Владислав Корегин

«Амур» дома обыграл «Витязь» в серии буллитов

Хабаровский клуб одержал третью победу кряду в чемпионате.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Витязь» завершился победой хабаровчан со счетом 2:1.

Гости вышли вперед в счете в концовке второго периода – шайбу забросил Даниэль Одетт (40-я минута). В начале третьей двадцатиминутки хозяева сравняли счет – автором результативного броска стал Давид Томашек (41).

В серии буллитов победу клубу из Хабаровска принес Александр Горшков, удачно реализовавший свою попытку.

Таким образом «Амур» одержал свою третью победу кряду в КХЛ, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции (11 очков). «Витязь» идет девятым на «Западе» (13 очков).

7 октября «Амур» дома примет «Трактор», а подольская команда днем ранее сыграет в гостях против «Адмирала».

В параллельной игре рижское «Динамо» обыграло «Адмирал» (2:1) во Владивостоке.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Витязь» (Московская область) – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:
0:1 – Одетт (Индрашис), 39:26

1:1 – Томашек (Галузин), 40:26.

2:1 – Горшков, 65:00

Вратари: Аликин – Ежов
Броски: 33 – 29
Штраф: 6 – 12

«Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» (Рига) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Радил (Алишаускас, Дарзиньш), 09:29

1:1 – Вл.Ушенин (Шевченко), 37:37

1:2 – Цибульскис (Елисеев, Кулда), 57:32 (бол.)

Вратари: Серебряков – Маттссон
Броски: 26 – 21
Штраф: 12 – 12

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Первый проигрыш "Зенита" и полсотни братских ударов. Каким получился десятый тур РПЛ?"Спартак" с трудом выиграл у "Ахмата""Локомотив" проиграл "Ростову"Форвард и главный тренер "Спартака" закатили скандал!Гол-шедевр: это можно пересматривать бесконечноКузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без Дзюбы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика