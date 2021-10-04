«Амур» дома обыграл «Витязь» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Витязь» завершился победой хабаровчан со счетом 2:1.

Гости вышли вперед в счете в концовке второго периода – шайбу забросил Даниэль Одетт (40-я минута). В начале третьей двадцатиминутки хозяева сравняли счет – автором результативного броска стал Давид Томашек (41).

В серии буллитов победу клубу из Хабаровска принес Александр Горшков, удачно реализовавший свою попытку.

Таким образом «Амур» одержал свою третью победу кряду в КХЛ, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции (11 очков). «Витязь» идет девятым на «Западе» (13 очков).

7 октября «Амур» дома примет «Трактор», а подольская команда днем ранее сыграет в гостях против «Адмирала».