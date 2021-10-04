«Ак Барс»: Показ наших матчей на ESPN - определенных знак качества

Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов высказался о том, что матчи его команды были выбраны для показа на американском ESPN.

«Приятно, что в четырех матчах КХЛ из десяти, выбранных ESPN для показа в октябре, играет «Ак Барс». Команда в каждой игре старается показывать яркий и атакующий хоккей, наш клуб — единственный в Лиге, кто трижды выигрывал Кубок Гагарина. Можно сказать, что это определенный знак качества, и сейчас мы не можем опустить планку ниже. У клуба большая армия болельщиков не только в России, но и за рубежом. Мы надеемся на их поддержку, в том числе и у экранов в Северной Америке», - приводит слова Усманова RT.

Добавим, что в США уже были показаны матчи ЦСКА - «Ак Барс» (1:2) и «Ак Барс» - «Салават Юлаев» (2:0). Также будет американские зрители получили возможность увидеть очередную встречу башкирского и казанского клубов (12 октября) и игру «Ак Барса» и «Авангарда» (22 октября).

Клуб из Татарстана на данный момент занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 20 очков.