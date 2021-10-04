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04 октября 15:48
автор: Владислав Корегин

Сергей Доброхвалов: Наша главная задача – популяризировать КХЛ на американском рынке

Ранее КХЛ объявила о подписании контрактов с ESPN на показ трансляций матчей чемпионата в США.

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов выразил свое мнение по поводу того, что матчи лиги будут показываться на американском телеканале ESPN.

– Безусловно, главная задача – популяризировать КХЛ на американском рынке, привлечь новую аудиторию. Мы осведомлены, что в США проживает множество россиян, которые хотели бы следить за выступающими на родине отечественными хоккеистами. Но при этом нам также интересно понять, насколько мы конкурентны в подобной среде, насколько качественный продукт создаем, – цитирует Доброхвалова RT.

Ранее стало известно, что ESPN покажет более 130 матчей КХЛ нынешнего сезона, включая не только регулярный чемпионат, но все встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. При этом планируется показывать по две игры лиги в неделю.

источник: «RT на русском»
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