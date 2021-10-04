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Шипачев не получил дисквалификацию за удаление до конца матча с «Металлургом»
04 октября 16:16
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

Шипачев не получил дисквалификацию за удаление до конца матча с «Металлургом»

Спортивно-дисциплинарный комитет ограничился денежным штрафом.

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев избежал дисквалификации за удаление до конца игры в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (2:4), сообщает пресс-служба Лиги.

Напомним, что на 34-й минуте встречи форвард москвичей получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20) за удар клюшкой соперника в область паха.

За данное нарушение хоккеисту выписан денежный штраф, размер которого не разглашается.

Таким образом, Шипачев сможет принять участие в домашнем матче своей команды против ЦСКА, который пройдет 6 октября.

источник: КХЛ
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