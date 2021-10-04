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04 октября 18:14
автор: Максим Скороходов

Сергей Доброхвалов: В случае трансляции матчей КХЛ на ESPN деньги находятся не на первом месте

Американский телеканал покажет более 130 матчей КХЛ.

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов заявил, что в сотрудничестве с телеканалом ESPN Лигу интересуют в первую очередь не деньги.

«В данном случае нас гораздо больше интересует имиджевая составляющая. Если мы говорим о спортивных медиа, то ESPN — один из самых известных игроков на рынке, который очень тщательно подходит к выбору продукта. Попасть в эфир ESPN — своего рода знак качества. Безусловно, коммерческая составляющая также имеет место. Но в данном случае деньги находятся не на первом месте», - приводит слова Доброхвалова RT.

Добавим, что американский телеканал планирует показать в том числе все матчи Кубка Гагарина. Плей-офф КХЛ с участием 16 команд должен начаться 4 марта 2022 года, седьмой матч финальной серии (если потребуется) пройдет 30 апреля.

источник: «RT на русском»
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