Сергей Доброхвалов: В случае трансляции матчей КХЛ на ESPN деньги находятся не на первом месте

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов заявил, что в сотрудничестве с телеканалом ESPN Лигу интересуют в первую очередь не деньги.

«В данном случае нас гораздо больше интересует имиджевая составляющая. Если мы говорим о спортивных медиа, то ESPN — один из самых известных игроков на рынке, который очень тщательно подходит к выбору продукта. Попасть в эфир ESPN — своего рода знак качества. Безусловно, коммерческая составляющая также имеет место. Но в данном случае деньги находятся не на первом месте», - приводит слова Доброхвалова RT.

Добавим, что американский телеканал планирует показать в том числе все матчи Кубка Гагарина. Плей-офф КХЛ с участием 16 команд должен начаться 4 марта 2022 года, седьмой матч финальной серии (если потребуется) пройдет 30 апреля.