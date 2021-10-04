«Трактор» одолел «Йокерит» в серии буллитов, вратари сделали шесть сейвов

«Трактор» одержал победу над «Йокеритом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.



В составе челябинского клуба заброшенными шайбами отметились Никита Тертышный на второй минуте и Марсель Шолохов на 23 минуте, у команды из Хельсинки забросили Никлас Йенсен в начале второго периода на 26 минуте и Джордан Шредер на 46 минуте.

В следующем матче «Трактор» поедет в гости к «Амуру» 7 октября, а «Йокерит» встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге днем ранее.

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Регулярный чемпионат



«Трактор» (Челябинск) - «Йокерит» (Хельсинки) 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)

Голы: