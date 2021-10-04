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«Трактор» одолел «Йокерит» в серии буллитов, вратари сделали шесть сейвов
04 октября 19:24
автор: Александр Бойченко
автор фото: Twitter ХК "Йокерит"

«Трактор» одолел «Йокерит» в серии буллитов, вратари сделали шесть сейвов

Встреча прошла на стадионе имени Валерия Белоусова и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Трактор» одержал победу над «Йокеритом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе челябинского клуба заброшенными шайбами отметились Никита Тертышный на второй минуте и Марсель Шолохов на 23 минуте, у команды из Хельсинки забросили Никлас Йенсен в начале второго периода на 26 минуте и Джордан Шредер на 46 минуте.

В следующем матче «Трактор» поедет в гости к «Амуру» 7 октября, а «Йокерит» встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге днем ранее.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Йокерит» (Хельсинки) 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)

Голы:

1:0 - Никита Тертышный - 01:30

2:0 - Марсель Шолохов (Фатеев) - 22:29

1:2 - Никлас Йенсен (О Нилл, Фриман) - 25:59

2:2 - Джордан Шредер (Скленичка, Лескинен) - 45:25

3:2 - Томаш Гика ПБ

Броски: 23-33

Штраф: 4-2

источник: «Советский спорт»
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