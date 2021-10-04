«Автомобилист» переиграл «Авангард» на своем льду

«Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Авангард» со счетом 5:2.

За хозяев дублем отличился Райан Спунер (11-я и 22-я минуты), также в большинстве забил Патрис Кормье (27), а Брук Мэйсек дважды поразил пустые ворота (19 и 20)

У гостей шайбы забрасывали Оливер Каски при численном преимуществе (33) и Владимир Жарков (47).

Таким образом, уральская команда набрала 15 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, клуб из Омска находится строчкой ниже с 12 очками.

6 октября «Автомобилист» примет на своем льду «Йокерит», а «Авангард» сыграет выездной матч против «Барыса».