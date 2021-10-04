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04 октября 19:19
автор: Максим Скороходов

«Автомобилист» переиграл «Авангард» на своем льду

Уральская команда прервала серию из четырех поражений.

«Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Авангард» со счетом 5:2.

За хозяев дублем отличился Райан Спунер (11-я и 22-я минуты), также в большинстве забил Патрис Кормье (27), а Брук Мэйсек дважды поразил пустые ворота (19 и 20)

У гостей шайбы забрасывали Оливер Каски при численном преимуществе (33) и Владимир Жарков (47).

Таким образом, уральская команда набрала 15 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, клуб из Омска находится строчкой ниже с 12 очками.

6 октября «Автомобилист» примет на своем льду «Йокерит», а «Авангард» сыграет выездной матч против «Барыса».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Авангард» (Омск) - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы:

1:0 - Спунер (Мэйсек), 10:13

2:0 - Спунер (Да Коста), 21:22

3:0 - Кормье (Блэкер, Мэйсек), 26:33 - 5х4

3:1 - Каски, 32:17 - 5х4

3:2 - Жарков (Каски), 46:51

4:2 - Мэйсек (Трямкин, Василевский), 58:12 - П.В.

5:2 - Мэйсек (Спунер), 19:08 - П.В.

источник: «Советский спорт»
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