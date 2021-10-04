ЦСКА обыграл дома «Куньлунь»

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 4:1

На шайбу нападающего гостей Спенсера Фу (5-я минута) хозяева льда ответили голами Михаила Григоренко в большинстве (11), Константина Окулова (31), Павла Карнаухова (42) и все того же Григоренко уже в пустые ворота соперника.

Армейцы набрали 18 очков, поднялись на четвертое место турнирной таблицы Западной конференции и обошли «Спартак». Китайский клуб имеет в активе восемь очков и располагается на одиннадцатой строчке Востока.

6 октября ЦСКА проведет выездной матч против московского «Динамо», а через три дня снова сыграет против «Кунльлуня» на этот раз в гостях. Для китайского клуба эта игра будет следующей в регулярном чемпионате.

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