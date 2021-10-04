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04 октября 21:44
автор: Максим Скороходов

ЦСКА обыграл дома «Куньлунь»

Армейцы обошли «Спартак» в таблице Западной конференции.

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 4:1

На шайбу нападающего гостей Спенсера Фу (5-я минута) хозяева льда ответили голами Михаила Григоренко в большинстве (11), Константина Окулова (31), Павла Карнаухова (42) и все того же Григоренко уже в пустые ворота соперника.

Армейцы набрали 18 очков, поднялись на четвертое место турнирной таблицы Западной конференции и обошли «Спартак». Китайский клуб имеет в активе восемь очков и располагается на одиннадцатой строчке Востока.

6 октября ЦСКА проведет выездной матч против московского «Динамо», а через три дня снова сыграет против «Кунльлуня» на этот раз в гостях. Для китайского клуба эта игра будет следующей в регулярном чемпионате.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - «Кунльлунь Ред Стар» (Пекин) - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы:

0:1 - Фу С., 4:48

1:1 - Григоренко (Сергеев, Плотников) - 5х4

2:1 - Окулов (Попов, Соркин), 30:42

3:1 - Карнаухов (Слепышев), 41:15

4:1 - Григоренко (Плотников, Сергеев), 19:32 - Пустые ворота

Вратари: Федотов - Лазушин

источник: «Советский спорт»
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