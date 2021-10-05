Два ассиста Семенова помогли «Торонто» в гостях обыграть «Оттаву»

Предсезонный матч НХЛ «Оттава Сенаторз» – «Торонто Мэйпл Лифс» завершился победой гостевой команды со счетом 1:3.

В составе победителей шайбы забросили Пьер Энгвалл, отличившийся дублем на 23-й и 60-й минутах, а также Майкл Амадио (59). Российский нападающий Кирилл Семенов провел на льду 16 минут 16 секунд, сделав две результативные передачи.

Соперник ответил голом Коннора Брауна (38). Защитник Артем Зуб не отличился голевыми действиями, отыграв 19 минут 55 секунд.

6 октября «Торонто» сыграет дома против «Монреаля», а «Оттава» встретится с «Сенаторз» двумя днями позже.