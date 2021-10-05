ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 октября 08:15
автор: Владислав Корегин

Два ассиста Семенова помогли «Торонто» в гостях обыграть «Оттаву»

«Мэйпл Лифс» выиграли три предсезонных матча из четырех.

Предсезонный матч НХЛ «Оттава Сенаторз» – «Торонто Мэйпл Лифс» завершился победой гостевой команды со счетом 1:3.

В составе победителей шайбы забросили Пьер Энгвалл, отличившийся дублем на 23-й и 60-й минутах, а также Майкл Амадио (59). Российский нападающий Кирилл Семенов провел на льду 16 минут 16 секунд, сделав две результативные передачи.

Соперник ответил голом Коннора Брауна (38). Защитник Артем Зуб не отличился голевыми действиями, отыграв 19 минут 55 секунд.

6 октября «Торонто» сыграет дома против «Монреаля», а «Оттава» встретится с «Сенаторз» двумя днями позже.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Четыре очка Мэйсека помогли "Автомобилисту" обыграть "Авангард""Сибирь" потерпела поражение от "Торпедо""Зенит" уступил "Сочи"Червиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеЗагитова без стеснения блеснула своими прелестями
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика