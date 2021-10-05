«Миннесота» обыграла «Колорадо» благодаря трем результативным очкам Капризова

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» одержали домашнюю победу над «Колорадо Эвеланш» (3:1) в предсезонном матче НХЛ.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал российской нападающий «дикарей» Кирилл Капризов, записавший на свой счет заброшенную шайбу на 40-й минуте и два ассиста на своих партнеров по команде – Джареда Сперджена (21) и Юнаса Бродина (45). Отметим, что эта игра стала для форварда дебютной в предсезонке. У соперника гол забил Алекс Ньюхук (54).

7 октября «Миннесота» сыграет дома против «Сент-Луиса», а «Колорадо» днем ранее на своем поле встретится с «Вегасом».