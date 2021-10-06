Шесть полевых российских хоккеистов НХЛ вошли в ТОП-50 рейтинга NHL-22

Шесть российских полевых игроков вошли в топ-50 рейтинга EA Sports в игре NHL 22, международный релиз которой намечен на 15 октября, сообщает сайт НХЛ.

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров занял первое место среди российских игроков с общим результатом 92. Это сделало его седьмым в общем зачете и вторым среди правых нападающих после Патрика Кейна из Чикаго.

Самым быстрым среди россиян стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (92 балла в категории «Скорость»), занявший 13 позицию в общем рейтинге (91 балл). Среди игроков своего амплуа он уступает только Овечкину и Маршану.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит первые два месяца чемпионата из-за травмы, но в рейтинге NHL-22 он по-прежнему занимает высокое 24-е место (90 очков). Среди всех центральных нападающих Малкин занимает 12-е место

Лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов занимает 34-е место (88 очков). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников с 87 очками занял 46 позицию.