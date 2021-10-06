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06 октября 14:53
автор: Александр Бойченко

«Адмирал» одержал победу над «Витязем» в домашнем матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» принимал подмосковный «Витязь». Игра закончилась со счетом 3:2.

В составе владивостокского клуба заброшенными шайбами отметились Рихард Букартс в концовке первого периоде на 20-й минуте в большинстве, Вечеслав Ушенин на 34-й снова в большинстве и Либор Шулак на 42 минуте матча при игре в равных составах. У «Витязя» шайбы забросили Александр Яремчук на 37 минуте и Нико Оямяки в конце матча на 59 минуте.

Следующий матч «Адмирал» проведет против «Трактора» 11 октября, «Витязь» поедет в гости в Новосибирск к «Сибири» 8 октября.

«Адмирал» (Владивосток) - «Витязь» (Подмосковье) 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы:

1:0 - Рихард Букартс (Ушенин, Хамидуллин)- 19:56 Б

2:0 - Вечеслав Ушенин (Шулак) - 33:04 Б

2:1 - Александр Яремчук (Оямяки, Аалтонен) - 36:09

3:1 - Либор Шулак (Ушенин) - 41:44

3:2 - Нико Оямяки (Лямин, Одетт) - 58:52

Броски: 22-42
Штраф: 12-8

источник: «Советский спорт»
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