«Адмирал» одержал победу над «Витязем» в домашнем матче КХЛ

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» принимал подмосковный «Витязь». Игра закончилась со счетом 3:2.

В составе владивостокского клуба заброшенными шайбами отметились Рихард Букартс в концовке первого периоде на 20-й минуте в большинстве, Вечеслав Ушенин на 34-й снова в большинстве и Либор Шулак на 42 минуте матча при игре в равных составах. У «Витязя» шайбы забросили Александр Яремчук на 37 минуте и Нико Оямяки в конце матча на 59 минуте.

Следующий матч «Адмирал» проведет против «Трактора» 11 октября, «Витязь» поедет в гости в Новосибирск к «Сибири» 8 октября.

«Адмирал» (Владивосток) - «Витязь» (Подмосковье) 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: