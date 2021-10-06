ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби (видео)

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское «Динамо» со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Максим Соркин (31-я минута), Павел Карнаухов (50) и Джон Гилмор, поразивший пустые ворота при численном преимуществе «Динамо» (58).

Таким образом, армейцы набрали 20 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо», имея 22 очка, находится на второй строчке.

9 октября «Динамо» примет на своем льду «Северсталь», а ЦСКА проведет выездной матч против «Куньлуня».

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