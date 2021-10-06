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ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби (видео)
06 октября 21:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК ЦСКА

ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби (видео)

Игра прошла на «ВТБ Арене».

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское «Динамо» со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Максим Соркин (31-я минута), Павел Карнаухов (50) и Джон Гилмор, поразивший пустые ворота при численном преимуществе «Динамо» (58).

Таким образом, армейцы набрали 20 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо», имея 22 очка, находится на второй строчке.

9 октября «Динамо» примет на своем льду «Северсталь», а ЦСКА проведет выездной матч против «Куньлуня».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - ЦСКА (Москва) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 - Соркин (Попов, Окулов), 30:34
0:2 - Карнаухов (Попов), 49:47
0:3 - Гилмор (Сведберг), 57:26 - 4х5 (Пустые ворота).

Вратари: Бочаров - Федотов.

источник: «Советский спорт»
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