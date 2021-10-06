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06 октября 22:18

Алексей Кудашов: Пытались вытащить игру с ЦСКА, но нарвались на контратаки

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3).

- Не забили ни одного гола, хотя были моменты. Игра так складывалась, что одна шайба могла решить все. Так и произошло. Пропустили и пытались вытащить игру. Но нарвались на контратаки, - цитирует Кудашова пресс-служба бело-голубых.

После этой победы армейцы набрали 20 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо», имея 22 очка, находится на второй строчке.

Добавим, что 9 октября «Динамо» примет на своем льду «Северсталь», а ЦСКА проведет выездной матч против «Куньлуня».

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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