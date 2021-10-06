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Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 рейтинга TSN
06 октября 22:32
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 рейтинга TSN

Кучеров занял в рейтинге четвертое место.

Канадский канал TSN составил рейтинг пятидесяти лучших хоккеистов НХЛ.

В него вошли шесть представителей России: Никита Кучеров (4-е место), Андрей Василевский (6), Артемий Панарин (8), Александр Овечкин (17), Кирилл Капризов (26) и Евгений Малкин (42).

Добавим, что тройку лучших по мнению телеканала составили Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Остон Мэттьюс.

Рейтинг TSN

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Натан Маккиннон («Колорадо»)
3. Остон Мэттьюс («Торонто»)
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
7. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
8. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
9. Сидни Кросби («Питтсбург»)
10. Александр Барков («Флорида»)...
17. Александр Овечкин («Вашингтон»)…
26. Кирилл Капризов («Миннесота»)…
42. Евгений Малкин («Питтсбург»)...

Добавим, что новый сезон НХЛ начнется 12 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй».

источник: TSN
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