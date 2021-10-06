Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 рейтинга TSN

Канадский канал TSN составил рейтинг пятидесяти лучших хоккеистов НХЛ.
В него вошли шесть представителей России: Никита Кучеров (4-е место), Андрей Василевский (6), Артемий Панарин (8), Александр Овечкин (17), Кирилл Капризов (26) и Евгений Малкин (42).
Добавим, что тройку лучших по мнению телеканала составили Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Остон Мэттьюс.
Рейтинг TSN
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Натан Маккиннон («Колорадо»)
3. Остон Мэттьюс («Торонто»)
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
7. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
8. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
9. Сидни Кросби («Питтсбург»)
10. Александр Барков («Флорида»)...
17. Александр Овечкин («Вашингтон»)…
26. Кирилл Капризов («Миннесота»)…
42. Евгений Малкин («Питтсбург»)...