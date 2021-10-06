Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 рейтинга TSN

Канадский канал TSN составил рейтинг пятидесяти лучших хоккеистов НХЛ.

В него вошли шесть представителей России: Никита Кучеров (4-е место), Андрей Василевский (6), Артемий Панарин (8), Александр Овечкин (17), Кирилл Капризов (26) и Евгений Малкин (42).

Добавим, что тройку лучших по мнению телеканала составили Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Остон Мэттьюс.

Рейтинг TSN

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Натан Маккиннон («Колорадо»)

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

7. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

8. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

9. Сидни Кросби («Питтсбург»)

10. Александр Барков («Флорида»)...

17. Александр Овечкин («Вашингтон»)…

26. Кирилл Капризов («Миннесота»)…

42. Евгений Малкин («Питтсбург»)...