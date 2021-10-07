Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» проиграл «Металлургу» из-за глупых ошибок

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Металлурга» (1:3).

«Второй период оказался роковым. Вроде бы, у нас были шансы забить, но совершили глупые ошибки - обрезались и пропустили. Из-за этого, думаю, проиграли матч. Накопилась усталость. Соглашусь, что много стыковой борьбы проиграли - возле бортов, на пятачке. Ввели свежих игроков, которые должны были дать агрессии. Подумаем, почему так получилось», - приводит слова Квартальнова «Бизнес Online».

В составе победителей отличились форварды Брендан Лейпсик (30-я минута), Анатолий Никонцев (45-я) и Денис Зернов (60-я). Хозяева площадки ответили заброшенной шайбой в исполнении нападающего Дмитрия Кагарлицкого (20-я).

Таким образом, магнитогорский клуб одержал 12-ю победу кряду в «регулярке» КХЛ и с 28 очками возглавляет таблицу Восточной конференции. Казанцы проиграли во втором матче подряд и с 21 очком расположились на четвертой позиции.

В следующем матче «Металлург» примет на своем льду «Сочи» (11 октября), а «Ак Барс» сыграет в гостях у казахстанского «Барыса» (10 октября).