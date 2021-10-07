Тренер «Металлурга» Воробьев - о матче с «Ак Барсом»: Классная игра, хорошая реклама КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал гостевую победу своей команды над казанским «Ак Барсом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Получилась классная игра. Быстрая, очень много борьбы, интересная, думаю, она доставила удовольствие всем. Здорово, хорошая реклама КХЛ. Мы увозим из Казани два очка, горжусь своими ребятами. Была установка играть в наш хоккей, а то, что много силовой борьбы… Нам предложили - мы не отказались. Классная игра, хоккей уровня плей-офф», - приводит слова Воробьева пресс-служба казанцев.

В составе победителей отличились форварды Брендан Лейпсик (30-я минута), Анатолий Никонцев (45-я) и Денис Зернов (60-я). Хозяева площадки ответили заброшенной шайбой в исполнении нападающего Дмитрия Кагарлицкого (20-я).

Таким образом, магнитогорский клуб одержал 12-ю победу кряду в «регулярке» КХЛ и с 28 очками возглавляет таблицу Восточной конференции. Казанцы проиграли во втором матче подряд и с 21 очком расположились на четвертой позиции.

В следующем матче «Металлург» примет на своем льду «Сочи» (11 октября), а «Ак Барс» сыграет в гостях у казахстанского «Барыса» (10 октября).