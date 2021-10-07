ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Тренер «Металлурга» Воробьев - о матче с «Ак Барсом»: Классная игра, хорошая реклама КХЛ
07 октября 22:40
автор:
автор фото: ХК «Ак Барс»

Тренер «Металлурга» Воробьев - о матче с «Ак Барсом»: Классная игра, хорошая реклама КХЛ

Магнитогорский клуб побеждает в 12-й встрече подряд.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал гостевую победу своей команды над казанским «Ак Барсом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Получилась классная игра. Быстрая, очень много борьбы, интересная, думаю, она доставила удовольствие всем. Здорово, хорошая реклама КХЛ. Мы увозим из Казани два очка, горжусь своими ребятами. Была установка играть в наш хоккей, а то, что много силовой борьбы… Нам предложили - мы не отказались. Классная игра, хоккей уровня плей-офф», - приводит слова Воробьева пресс-служба казанцев.

В составе победителей отличились форварды Брендан Лейпсик (30-я минута), Анатолий Никонцев (45-я) и Денис Зернов (60-я). Хозяева площадки ответили заброшенной шайбой в исполнении нападающего Дмитрия Кагарлицкого (20-я).

Таким образом, магнитогорский клуб одержал 12-ю победу кряду в «регулярке» КХЛ и с 28 очками возглавляет таблицу Восточной конференции. Казанцы проиграли во втором матче подряд и с 21 очком расположились на четвертой позиции.

В следующем матче «Металлург» примет на своем льду «Сочи» (11 октября), а «Ак Барс» сыграет в гостях у казахстанского «Барыса» (10 октября).

источник: ХК «Ак Барс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Четыре россиянина вошли в число 500 лучших футболистов мира"Ювентус" и "Манчестер Сити" заинтересованы в нападающем "Фиорентины"Артём Дзюба: В первом матче после Евро подумал - может, это всё?Мостовой коротко и ясно о КарпинеДзюбу требуют отстранить от игр за "Зенит", и вот почемуСоболенко снялась топлес
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика