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Дмитрий Кагарлицкий: «Ак Барс» имел моменты, чтобы спасти матч с «Металлургом»
07 октября 22:52
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автор фото: ХК «Ак Барс»

Дмитрий Кагарлицкий: «Ак Барс» имел моменты, чтобы спасти матч с «Металлургом»

Казанский клуб уступил на своей площадке.

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, мы получаем достаточно игрового времени в большинстве, много над ним работаем, общаемся между собой, но не идет. Наверное, не хватает какого-то «мусорного» гола, навала, агрессии. Да, считаю, что я ответственен за это. И за концовку матча тоже - у нас было достаточно времени «6 на 4», должны были вытаскивать. У нас были моменты, чтобы спасти матч», - приводит слова Кагарлицкого пресс-служба клуба.

В составе победителей отличились форварды Брендан Лейпсик (30-я минута), Анатолий Никонцев (45-я) и Денис Зернов (60-я). Хозяева площадки ответили заброшенной шайбой в исполнении нападающего Дмитрия Кагарлицкого (20-я).

Магнитогорский клуб одержал 12-ю победу кряду в «регулярке» КХЛ и с 28 очками возглавляет таблицу Восточной конференции. Казанцы проиграли во втором матче подряд и с 21 очком расположились на четвертой позиции.

В следующем матче «Металлург» примет на своем льду «Сочи» (11 октября), а «Ак Барс» сыграет в гостях у казахстанского «Барыса» (10 октября).

источник: ХК «Ак Барс»
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