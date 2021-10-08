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08 октября 09:14
автор: Владислав Корегин

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Флориду», Кучеров и Сергачев отдали по две результативных передачи

«Лайтнинг» одержали лишь вторую победу в шести сыгранных матчах перед началом нового сезона НХЛ.

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» на своей арене победили «Флориду Пантерз» (6:2) в предсезонном матче НХЛ.

У победившей команды двумя заброшенными шайбами отметились сразу два хоккеиста – Кори Перри (31-я и 38-я минута) и Стивен Стэмкос (обе – на 41-й минуте). По голу забили Энтони Чирелли (24) и Пэт Марун (59). Соперник ответил результативными бросками Джо Торнтона (30) и Оуэна Типпетта (53).

Российские игроки «молний», а именно форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев записали на свой счет по две голевых передачи, отыграв 19 минут 1 секунду и 20 минут 20 секунд соответственно.

10 октября «Тампа» и «Флорида» сыграют между собой еще один раз.

В другом предсезонном матче «Оттава» дома обыграла «Монреаль» в серии буллитов (5:4). Российский защитник гостей Александр Романов оформил два ассиста.

источник: «Советский спорт»
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