«Тампа-Бэй» дома обыграла «Флориду», Кучеров и Сергачев отдали по две результативных передачи

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» на своей арене победили «Флориду Пантерз» (6:2) в предсезонном матче НХЛ.

У победившей команды двумя заброшенными шайбами отметились сразу два хоккеиста – Кори Перри (31-я и 38-я минута) и Стивен Стэмкос (обе – на 41-й минуте). По голу забили Энтони Чирелли (24) и Пэт Марун (59). Соперник ответил результативными бросками Джо Торнтона (30) и Оуэна Типпетта (53).

Российские игроки «молний», а именно форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев записали на свой счет по две голевых передачи, отыграв 19 минут 1 секунду и 20 минут 20 секунд соответственно.

10 октября «Тампа» и «Флорида» сыграют между собой еще один раз.

В другом предсезонном матче «Оттава» дома обыграла «Монреаль» в серии буллитов (5:4). Российский защитник гостей Александр Романов оформил два ассиста.