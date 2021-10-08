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08 октября 09:41
автор: Владислав Корегин

«Даллас» на своей арене победил «Колорадо» – на счету Гурьянова ассист, а Худобин оформил 26 сейвов

«Старз» одержали третью победу кряду в рамках предсезонных игр.

Предсезонный матч НХЛ «Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш» завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победившей команды шайбы забросили Михаэль Раффль (13-я минута), Джейсон Робертсон (29) и Роопе Хинц (59). Российский голкипер Антон Худобин отразил 26 бросков из 27 возможных. Форвард Денис Гурьянов отличился голевой передачей, проведя на льду 13 минут 52 секунды. Нападающий Александр Радулов отыграл 16 минут 32 секунды – его коэффициент полезности составил «+1».

У соперников гол забил Джей Ти Комфер (59). Форварды Артем Анисимов и Михаил Мальцев не набрали результативных очков.

10 октября «Даллас» и «Колорадо» проведут между собой еще один матч.

В другой предсезонной игре «Аризона» в гостях обыграла «Вегас» (3:1). Защитник «койотов» Илья Любушкин записал на свой счет голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
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